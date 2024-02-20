دوري المحترفين - غزل المحلة يتقدم بشكوى رسمية ضد التحكيم.. وطلب حكام دوليين

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 14:46

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

تقدم نادي غزل المحلة بشكوى رسمية ضد حكم مباراة الفريق أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصعود بدوري المحترفين.

وتعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وطالب مجلس إدارة نادي غزل المحلة بإسناد مبارياته المقبلة لحكام دوليين.

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وكشف غزل المحلة عبر صفحته الرسمية: "تقدم نادي غزل المحلة صباح اليوم الثلاثاء بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود حسين حكم مواجهة وادي دجلة".

وتابع "يأتي ذلك بعد إجماع خبراء التحكيم أن الحكم قد تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء واضحتين وهو ما أثر بشكل حاسم على نتيجة المباراة."

وكشف "غزل المحلة يطالب بإسناد ما تبقى من مباريات الدور الحاسم من بطولة دوري المحترفين لحكام دوليين أو حكام الدوري الممتاز بما يحفظ حقوق الأندية المتنافسة".

ويتقاسم وادي دجلة وغزل المحلة المركزين الثاني والثالث برصيد 39 نقطة لكل منهما.

بينما ينفرد بتروجت بصدارة الترتيب بـ 47 نقطة.

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