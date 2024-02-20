استعدادا لمواجهة ميدياما.. مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في غانا

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 14:15

كتب : حسام نور الدين

مهند مجدي - عضو مجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق كرة القدم في غانا.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وتعادل الأهلي بعد ذلك في ثلاث مباريات على التوالي ليجمع ست نقاط في صدارة المجموعة حتى الآن.

وحرص مهند مجدي على التنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة، من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات لتوفير أفضل الظروف للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الأهلي قد تعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف خارج ملعبه في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط وأصبح بحاجة لتحقيق الفوز في أي مباراة من المباراتين المقبلتين لحسم تأهله بشكل رسمي، بينما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وحقق ميدياما انتصارا وحيدا في المجموعة على حساب شباب بلوزداد عندما استضافه في غانا بهدفين مقابل هدف واحد.

وجمع ميدياما 4 نقاط من فوز وتعادل مقابل خسارتين أمام كل من الأهلي في الجولة الافتتاحية ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة.

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