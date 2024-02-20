اسكواش - مصر تستضيف بطولة العالم في مايو

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش، استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم للرجال والسيدات.

وكانت النسخة الأخيرة قد أقيمة بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد الثنائي علي فرج ونور الشربيني آخر ثلاثة ألقاب من منافسات بطولة العالم.

وتقرر إقامة بطولة العالم خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو المقبل دون الكشف عن مكان إقامتها في مصر تحديدا.

ويتنافس 128 لاعبا في منافسات الرجال ومثلهم في السيدات على لقب بطولة العالم لموسم 2023 - 2024.

وتعتبر الجوائز المالية لبطولة العالم هي الأعلى في تاريخ اللعبة مقابل مليون و150 ألف دولار.

وحققت مصر آخر سبعة ألقاب على مستوى الرجال والسيدات.

وحصد علي فرج لقب بطولة العالم ثلاث مرات على التوالي، ورفع رصيده إلى 4 ألقاب كأكثر مصري حصدا للقب بتقاسم الرقم القياسي مع عمرو شبانة.

أما نور الشربيني فواصلت هيمنتها على لقب بطولة العالم بعد تحقيق اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخها.

ووصلت نور الشربيني إلى نهائي آخر ثماني نسخ أقيمت من بطولة العالم وخسرت لقب وحيد في 2017 بمدينة مانشستر أمام زميلتها رنيم الوليلي.

ويفصل نور الشربيني لقبا وحيدا لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الماليزية نيكول دافيد صاحبة الثمانية ألقاب.