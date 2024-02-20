عودة ماني للمشاركة في مباريات النصر الآسيوية

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن لويس كاسترو مدرب النصر قرر إعادة ساديو ماني لتشكيل الفريق أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا.

وغاب ماني عن لقاء ذهاب دور الـ16 من المسابقة يوم الأربعاء الماضي، لكنه شارك أمام الفتح في الدوري السعودي يوم السبت.

وأوضح تقرير الرياضية أن كاسترو قرر اختيار هذا السداسي الأجنبي للعب أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا:

. إيمريك لابورت

. أوتافيو

. مارسيلو بروزوفيتش

. ساديو ماني

. كريستيانو رونالدو

. عزيز بيهتيش

وتفرض لائحة دوري الأبطال على كل فريق إشراك 6 أجانب بحد أقصى بينهم لاعب آسيوي.

ويملك العالمي الأسترالي عزيز بيهيتش، ولذلك يمكنه خوض اللقاء بخماسي أجنبي ولاعب آسيوي.

وانتصر النصر في الذهاب بنتيجة 2-1.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الأربعاء على ملعب الأول بارك معقل النصر.

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