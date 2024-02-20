عودة ماني للمشاركة في مباريات النصر الآسيوية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 13:58

كتب : FilGoal

ساديو ماني - النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن لويس كاسترو مدرب النصر قرر إعادة ساديو ماني لتشكيل الفريق أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا.

وغاب ماني عن لقاء ذهاب دور الـ16 من المسابقة يوم الأربعاء الماضي، لكنه شارك أمام الفتح في الدوري السعودي يوم السبت.

وأوضح تقرير الرياضية أن كاسترو قرر اختيار هذا السداسي الأجنبي للعب أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا:

أخبار متعلقة:
نهاية رحلة جاتوزو مع مارسيليا.. وتعيين مدرب كوت ديفوار السابق خلفا له ذا أثليتك: أنشيلوتي يعرض على مودريتش فرصة الانضمام لطاقمه التدريبي مدرب سلوفاكيا يتولى تدريب نابولي وفاة صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 1990

. إيمريك لابورت

. أوتافيو

. مارسيلو بروزوفيتش

. ساديو ماني

. كريستيانو رونالدو

. عزيز بيهتيش

وتفرض لائحة دوري الأبطال على كل فريق إشراك 6 أجانب بحد أقصى بينهم لاعب آسيوي.

ويملك العالمي الأسترالي عزيز بيهيتش، ولذلك يمكنه خوض اللقاء بخماسي أجنبي ولاعب آسيوي.

وانتصر النصر في الذهاب بنتيجة 2-1.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الأربعاء على ملعب الأول بارك معقل النصر.

النصر ساديو ماني الفيحاء
نرشح لكم
الهلال يواجه سباهان في دوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد بهدف من منتصف الملعب.. اتحاد جدة يفوز على الرياض بمشاركة حجازي ميتروفيتش يدخل التاريخ في فوز الهلال على الرائد انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (2)-(0) الرياض تشكيل اتحاد جدة – حجازي أساسي.. وعودة بنزيمة بعد 54 يوما ضد الرياض تقرير سعودي: غياب حجازي عن مران الاتحاد الجماعي وموقفه من لقاء الرياض النصر يواصل مطارة صدارة الهلال بالفوز على الفتح.. ورونالدو يسجل الدوري السعودي - كشف طبي يحسم مصير كاراسكو من دربي الرياض
أخر الأخبار
خبر في الجول - سوتشي الروسي قدم عرضا لاستعارة محمد حمدي من إنبي 55 دقيقة | الكرة المصرية
ضربة قوية لـ ليفربول.. مدرب البرازيل يؤكد غياب أليسون عن توقف مارس الدولي ساعة | الكرة الأوروبية
سام مرسي يصنع ويقود فريقه لفوز قاتل للمنافسة على التأهل لبريميرليج ساعة | الدوري الإنجليزي
عضو اتحاد الكرة: حسام حسن في حالة جيدة.. وهذا سبب تعرضه لأزمة صحية ساعة | منتخب مصر
أصلح ما أهدره.. أرناوتوفيتش يقود إنتر للفوز على أتليتكو ساعة | الكرة الأوروبية
بهدف لاعبه السابق.. تعادل إيندهوفن ودورتموند بدوري الأبطال والحسم في ألمانيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد استيفاء الشروط.. يونايتد يعلن بيع 27.7 % من أسهم النادي لملياردير بريطاني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سجل في كل فرق الدوري الإنجليزي.. هالاند يكسر عقدة برينتفورد ويقود سيتي للفوز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات