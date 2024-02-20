الإسماعيلي: مستعدون لاستضافة إدارة الأهلي وتبادل الزيارة.. والرد على تجاوز الجماهير

وجه فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة الإسماعيلية وتبادل الزيارة من أجل منح انطباعا إيجابيا عن الروح الرياضية.

ويأتي ذلك على غرار زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك وتقديم القلعة الحمراء الدعوة للأبيض.

وقال فرج عمران عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الإسماعيلي بدأ يستعيد توازنه وروح الفانلة الصفراء بعد التدعيمات الأخيرة وبمجهودات شعب الإسماعيلية المخلص، بجانب جماهير الإسماعيلي العظيمة".

وأوضح "نحن كأندية جماهيرية لا نعتمد على أموال شركات ولكن على دعم أبناء البلد، وزيادة عدد الجماهير سيمثل فارقا وتمييزا للأندية الجماهيرية عن أندية الشركات".

وكشف عمران "للأسف لم يتم حل أزمة القيد بشكل نهائي، لدينا 6 أو 7 مشاكل في الوقت الحالي ولكن هناك بوادر لحل الأمر بشكل قانوني لعدم غلق القيد مجددا".

وبسؤاله عن تجاوز الجماهير بمواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك، أجاب "لا أعتقد أن لافتات الإسماعيلي كانت تحمل عبارات مسيئة، وبالنسبة لي أتمنى عدم خروج أي شخص عن النص، ودائما ما نشعر بأننا مع أشقائنا وأهلنا بتواجد الزمالك".

وشدد "كنت أجلس بجوار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وكان هناك ود واحترام طوال المباراة ولم يكن هناك أي أزمة".

أما عن زيارة الأهلي للزمالك فكشف عمران "نحن كمجلس إدارة الإسماعيلي مستعدون في أي لحظة استضافة إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة ولا توجد مشكلة لدينا في ذلك وهو شرف لنا، وأيضا نتبادل الزيارة بعد ذلك لمنح انطباع إيجابي عن الروح الرياضية".

واختتم فرج عمران تصريحاته "تحدثنا كمجلس إدارة عن سوء أرضية ملعب الإسماعيلية، ووجهنا بضرورة حل الأمر خلال الفترة المقبلة".