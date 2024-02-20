نهاية رحلة جاتوزو مع مارسيليا.. وتعيين مدرب كوت ديفوار السابق خلفا له

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا يوم الثلاثاء إقالة مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو.

وأفاد النادي في بيان: "يود أولمبيك مارسيليا أن يشكر جينارو وطاقمه على الاحترافية الكبيرة التي أظهروها مع النادي ويتمنى لهم حظا سعيدا في المستقبل".

بعد دقائق، أعلن النادي تعيين جان لويس جاسيه مدرب كوت ديفوار السابق لخلافة جينارو جاتوزو.

جاتوزو تأكد من فقدان منصبه، خاصة بعد الخسارة من ستاد بريست.

وذكرت تقارير أن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق والدحيل الحالي هو أحد المرشحين البارزين لخلافة المدرب الإيطالي.

وحاول مارسيليا إقناع ناديه الحالي الدحيل بالانفصال مبكرًا، حسب التقارير.

في نهاية سبتمبر الماضي، وقع جاتوزو على عقد لمدة موسم واحد.

وذلك بعد مغادرة مارسيلينو للنادي بسبب تهديدات من مجموعات المشجعين.

يذكر أن جاسيه أقيل من تدريب منتخب كوت ديفوار بعد نهاية مرحلة المجموعات وخسارة الفريق بأربعة أهداف دون مقابل ضد غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا، رغم أن الأفيال كان لهم فرصة ضئيلة في العبور لدور الـ16.

وتولى إيميرس فاي تدريب المنتخب بشكل مؤقت، وقاد الأفيال للقب في النهاية.

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