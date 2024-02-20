ذا أثليتك: أنشيلوتي يعرض على مودريتش فرصة الانضمام لطاقمه التدريبي

عرض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على لوكا مودريتش فرصة الانضمام إلى الجهاز الفني لريال مدريد في حالة اعتزاله في نهاية الموسم الجاري، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن أنشيلوتي عرض على مودريتش الانضمام إلى طاقمه التدريبي منذ حوالي شهرين.

الدولي الكرواتي شكر أنشيلوتي على عرض هذه الفرصة، إلا أنه رفضها في البداية، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن مودريتش ما زال يدرس الاقتراح.

وفي الوقت نفسه، يدرك لاعب الوسط المخضرم أن أولويته هي مواصلة اللعب.

وينتهي عقد مودريتش، 38 عامًا، في الصيف المقبل.

وشارك لوكا في 20 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن في موسم 2023-2024.

إلى ذلك، رفض نادي ريال مدريد التخلي عن لاعبه المخضرم لوكا مودريتش لأحد فرق الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، حسب تصريحات جوزيه أنخيل المدير التنفيذي لريال مدريد.

وقال أنخيل في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لا يوجد مفاوضات رسمية من جانب فرق الدوري السعودي لضم لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وكان ريال مدريد قد أعلن في يونيو الماضي تمديد عقد الكرواتي لموسم إضافي حتى صيف 2024.

مودريتش يتواجد في صفوف ريال مدريد منذ 2012.

وتوج لوكا بـ23 لقبا مع الميرينجي، أبرزها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب دوري إسباني.

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