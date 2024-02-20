بعد غضبهم ومطالبات مقاطعته.. ميسي يوضح للجمهور الصيني سبب غيابه في 220 ثانية

نشر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مقطعا لفيديو مدته 220 ثانية ليشرح للجماهير الصينية سبب غيابه عن المباراة الودية التي أقيمت مطلع الشهر الجاري.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وتسبب غياب ميسي في غضب عارم للجمهور الصيني الذي حضر خصيصا لرؤية نجمهم المفضل وتعالت الأصوات المطالبة بمقاطعته.

وقررت الصيح بالفعل عدم استضافة مباراتي منتخب الأرجنتين الوديتين في شهر مارس المقبل بسبب الغضب من مشاركة ميسي في جولة ودية أخرى بعد 3 أيام في اليابان.

وقال ميسي عبر منصة (وينبوك) الصينية وهي من الأشهر في دولة الصين: "قرأت وسمعت الكثير من الأشياء عقب المباراة في هونج كونج".

وتابع "قررت تسجيل هذا الفيديو لإظهار الحقيقة لكم، حتى لا يضطر أحد لمواصلة ترديد القصص الكاذبة وغير الحقيقية".

وأوضح ميسي "سمعت من يقولون إنني لا أريد اللعب في الصين لأسباب سياسية وعديد من الأسباب الأخرى غير الصحيحة على الإطلاق".

وكشف النجم الأرجنتيني "لو كان الأمر كذلك لما سافرت إلى اليابان أو زرت الصين كما فعلت عدة مرات منذ بداية مسيرتي المهنية، لطالما كانت لدي علاقة وثيقة وخاصة للغاية مع الصين، ولعبت أكثر من مرة هناك سواء مع برشلونة أو منتخب الأرجنتين".

وتابع "كما قلت في المؤتمر الصحفي، كنت أعاني التهابا في العضلة الضامة، ولم أنجح في البدء بالمباراة الثانية بالسعودية لنفس السبب، ولم أشارك سوى لدقائق قليلة في النهاية".

وواصل "في اليوم السابق للمباراة في هونج كونج حاولت التدرب، وبذلت جهدا شاهده كل من جاء لمتابعة التدريب".

وشدد "لم أنجح في اللعب، لأنني لم أشعر بارتياح وكان ذلك خطرا في حال مشاركتي،

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين "شعرت بتحسن طفيف بعد بضعة أيام، ولهذا السبب لعبت لبعض الوقت في مباراة اليابان، وذلك للاستعداد من حيث اللياقة البدنية لكل شيء قادم، لأنني كنت بحاجة للعب واستعادة سرعتي".

واختتم ميسي تصريحات للشعب الصيني قائلا: "أرسل إليكم الأمنيات الطبية وأتمنى رؤيتكم قريبا، شكرا لكم".

Messi posted a 140-second video on Weibo, explaining why he didn’t play in HK. He ruled out political reason, his attitude seemed sincere. Now I personally accept his explanation. Of course, his image in HK & the mainland will be hard to repair. It’s the price he needs to bear. pic.twitter.com/2EFumSprsM — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) February 19, 2024

وكان قد ألغى مسؤولو الرياضة في الصين المباراة الودية بين الأرجنتين ونيجيريا والتي كان مقررا إقامتها في شهر مارس المقبل غضبا من ليونيل ميسي.

وجاء ذلك على خلفية عدم مشاركة ميسي مع إنتر ميامي في المباراة الودية ضد نجوم هونج كونج التي أقيمت مطلع فبراير الجاري، بحسب شبكة بي إن سبورتس.

وتواجد الدولي الأرجنتيني على مقاعد بدلاء فريقه ضد نجوم هونج كونج في المباراة الودية ما أثار حفيظة الحكومة في هونج كونج والشركة المسؤولة عن تنظيم اللقاء.

وأعلنت وكالة تاتلر آسيا الخاصة منظمة المباراة التي أقيمت في هونج كونج أنها ستعيد 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة بعدما شارك أساسيا ضد فيسيل كوبي وديا في اليابان بعد أيام.

وحضر مباراة هونج كونج 40 ألف مشجع ودفع بعضهم نحو خمسة آلاف دولار هونكونجي (يعادل 640 دولارا أمريكيا) مقابل التذكرة الواحدة.

وسبق أن صرّح ليونيل ميسي قبل لقاء فيسيل كوبي قائلا في تصريحات للصحفيين: "لا أعلم ما إذا كنت سأتمكن من اللعب أمام فيسيل كوبي أم لا، لكني أشعر بتحسن".

وأشار التقرير إلى أن مباراة الأرجنتين ضد كوت ديفوار قد تلغى أيضا حيث ستقام في الصين الشهر المقبل.