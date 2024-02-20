مدرب سلوفاكيا يتولى تدريب نابولي

أعلن نادي نابولي إقالة والتر ماتزاري المدير الفني للفريق، وتعيين فرانشيسكو كالزونا خلفا له.

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

فرانشيسكو كالزونا هو مساعد ماوريتسيو ساري ولوتشيانو سباليتي السابق.

ويتولى كالزونا تدريب منتخب سلوفاكيا حاليا، ولم يمانع الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم ترك كالزونا يعمل لمدة 4 أشهر في نابولي ثم العودة مرة أخرى.

وعمل كالزونا مع ساري في بيروجيا وأليساندريا وسورينتو وإيمبولي ونابولي.

وشارك في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي فكان مساعدا لسباليتي.

وفاز ماتزاري في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر 8 مرات بإجمالي 17 لقاء قاد فيها نابولي.

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