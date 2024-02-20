مدرب الإسماعيلي: تعامل جلال النفسي مع عبد الرحمن مجدي صنع الفارق.. وموعد ظهور الشيخ

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - سيراميكا كيلوباترا - الإسماعيلي

يرى حمد إبراهيم المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، أن التعامل النفسي لإيهاب جلال المدير الفني مع عبد الرحمن مجدي صنع الفارق.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتعادل الإسماعيلي سلبيا أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وحصد عبد الرحمن مجدي قائد الإسماعيلي على جائزة رجل مواجهة الزمالك.

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وقال حمد إبراهيم عبر قناة صدى البلد: "مواجهة الزمالك كانت صعبة بعد التدعيمات التي حدثت في يناير وتحت قيادة مدربهم الجديد".

وتابع "في رأيي لاعبو الإسماعيلي لعبوا بشخصية كبيرة طوال 90 دقيقة".

وشدد "هؤلاء اللاعبون متواجدون منذ الموسم الماضي ولكن لم يشاركون مثلما فعل إيهاب جلال ونتمنى التوفيق في المباريات المقبلة".

وكشف حمد إبراهيم "أحمد الشيخ من اللاعبين المهمين الذين تم تدعيم صفوف الإسماعيلي بهم، وخلال أسبوع سيعود للمشاركة من جديد ويكون جاهزا للمباريات".

واختتم تصريحاته "تعامل إيهاب جلال النفسي مع عبد الرحمن مجدي أظهر فارقا في مستواه هذا الموسم بعدما جعله قائدا للفريق ليتحمل المسئولية بشكل أكبر".

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة خلال 12 مباراة خاضهم الفريق.

بينما الزمالك جمع نفس عدد النقاط خلال تسع مباريات خاضهم الفريق.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة 14 يوم الإثنين المقبل.

إيهاب جلال الإسماعيلي الدوري المصري عبد الرحمن مجدي
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