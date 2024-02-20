وفاة صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 1990

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

كأس العالم 1990

توفي أندرياس بريمه أسطورة كرة القدم الألمانية يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 63 عاما.

صاحب هدف فوز ألمانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 1990 توفي إثر أزمة قلبية.

ولعب بريمه في صفوف عدة فرق أبرزها كايزر سلاوترن وبايرن ميونيخ وإنتر.

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وأفاد نادي بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نشعر بصدمة كبيرة بسبب وفاة أندرياس بريمه".

وأضاف "بريمه سيبقى دائما في قلوبنا كبطل للعالم، بل وأكثر من ذلك كشخص مميز جدا".

وأتم "سيظل بريمه دائما جزء من عائلة بايرن ميونيخ".

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توج أندرياس بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ عام 1987.

بعدها بعامين حصد لقب الدوري الإيطالي مع إنتر.

كما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي مع إنتر أيضا عام 1991.

وحين عاد لناديه كايزر سلاوترن توج معه بلقب الدوري الألماني عام 1998

وتأتي وفاة بريمه بعد شهر من رحيل معلمه فرانتس بيكنباور أسطورة ألمانيا في مطلع 2024.

أندرياس بريمه ألمانيا
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