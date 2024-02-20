مواعيد مباريات الثلاثاء 20 فبراير 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري وسيتي في إنجلترا

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 مواجهات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري في تمام الرابعة عصرا.

ويقام اللقاء على استاد المقاولون العرب ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل فاركو ضيفا على الداخلية في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يلعب المصري أمام بلدية المحلة في السابعة مساء على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي فريق برينتفورد في المباراة المؤجلة من الجولة 18.

ويقام اللقاء في التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على إيندهوفن ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يستضيف إنتر فريق أتليتكو مدريد في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي الدوري المصري الدوري الإنجليزي
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