غالي عبر قناة الزمالك: زيارة الأهلي للقلعة البيضاء تأخرت كثيرا.. ويجب نفعل مثلما قال الخطيب ولبيب

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي

شدد حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي على أن زيارة المجلس الأحمر لنادي الزمالك كان يجب أن تحدث قبل فترة طويلة.

وقال حسام غالي عبر قناة الزمالك: "زيارة الأهلي لنادي الزمالك أخذت الكثير من الوقت للتتحقق وفي النهاية أصبحت واقع".

وأضاف "مثلما قال محمود الخطيب وحسين لبيب يجب أن نظهر الصورة الجيدة للرياضة ونحن دائما أشقاء داخل وخارج الملعب".

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وأتم تصريحاته "مباراة الأهلي والزمالك ستظل دائما قمة كبيرة".

وزار مجلس إدارة الأهلي نادي الزمالك مساء أمس الإثنين في مقر الأبيض.

الزيارة جاءت تلبية لدعوة مجلس إدارة نادي الزمالك بعد توليه المسؤولية.

وحضر من مجلس إدارة الأهلي كل من محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة محمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين.

واستقبل هشام نصر نائب رئيس الزمالك مجلس إدارة الأهلي من البوابة قبل أن يستقبلهم حسين لبيب وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالمبنى الاجتماعي.

وفي بادرة طيبة، ترك مجلس إدارة الزمالك مقعدا خاويا مع وضوع إكليل من الزهور عليه في إشارة للراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

وألقى كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك كلمة لحث الجماهير على نبذ التعصب قبل أن تنتهي الزيارة.

وتبادل رئيسا الناديان شعارا الفريقين مع نهاية الزيارة.

وتأتي الزيارة كبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام وعلى الأخص الأهلي والزمالك.

الأهلي الزمالك حسام غالي
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