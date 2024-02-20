النتيجة لصالح ريال مدريد وبرشلونة.. جيرونا يخسر من بلباو في مباراة مجنونة

خسر جيرونا من منافسه أتليتك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتليتك بلباو كل من أليكس برينجير (2) وإنياكي ويليامز، بينما أحرز ثنائية جيرونا فيكتور تسيجانكوف وإيريك جارسيا.

وافتتح برينجيرالنتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية بعد حصوله على الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت شباك جيرونا.

وسدد ويليامز كرة أرضية ارتطمت في القائم في الدقيقة 22.

وتعادل تسيجانكوف بعد عرضية أرضية وضعته أمام المرمى الخالي ليسجل في الدقيقة 47.

وضرب برينجير مرة أخرى في الدقيقة 56 بعد خطأ من مدافع جيرونا ليخسرها وتلعب الكرة عرضية أرضية سددها برينجير مباشرة مسجلا الهدف الثاني.

وأحرز ويليامز الهدف الثالث بعد كرة هوائية وضعته في موقف انفراد بالمرمى في الدقيقة 60.

وتمكن جارسيا من تسجيل الهدف الثاني بعد رأسية نتيجة عرضية من ركلة ثابتة في الدقيقة 74.

وكاد أن يتعادل جيرونا في الدقيقة 94 لكن إنقاذ رائع من خط مرمى عن طريق داني فيفيان مدافع بلباو بعد تسديدة قوية من مهاجم جيرونا.

وارتفع رصيد بلباو ليصل للنقطة 49 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 56 في وصافة الترتيب.

وازداد الفارق بين ريال مدريد المتصدر وجيرونا بعد التعادل مع رايو فايكانو الأحد الماضي.

وكذلك قلص برشلونة الفارق صاحب المركز الثالث مع جيرونا بعد الفوز على سيلتا فيجو السبت الماضي.