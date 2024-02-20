النتيجة لصالح ريال مدريد وبرشلونة.. جيرونا يخسر من بلباو في مباراة مجنونة

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

إنياكي ويليامز

خسر جيرونا من منافسه أتليتك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتليتك بلباو كل من أليكس برينجير (2) وإنياكي ويليامز، بينما أحرز ثنائية جيرونا فيكتور تسيجانكوف وإيريك جارسيا.

وافتتح برينجيرالنتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية بعد حصوله على الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت شباك جيرونا.

أخبار متعلقة:
حاتم سكر: هذا ما حدث بيني وبين شحاتة.. وأرض الملعب لم تؤثر على مباراة الإسماعيلي والزمالك كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري ماذا قدم ثلاثي الزمالك الجديد في أول مباراة له ضد الإسماعيلي بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي

وسدد ويليامز كرة أرضية ارتطمت في القائم في الدقيقة 22.

وتعادل تسيجانكوف بعد عرضية أرضية وضعته أمام المرمى الخالي ليسجل في الدقيقة 47.

وضرب برينجير مرة أخرى في الدقيقة 56 بعد خطأ من مدافع جيرونا ليخسرها وتلعب الكرة عرضية أرضية سددها برينجير مباشرة مسجلا الهدف الثاني.

وأحرز ويليامز الهدف الثالث بعد كرة هوائية وضعته في موقف انفراد بالمرمى في الدقيقة 60.

وتمكن جارسيا من تسجيل الهدف الثاني بعد رأسية نتيجة عرضية من ركلة ثابتة في الدقيقة 74.

وكاد أن يتعادل جيرونا في الدقيقة 94 لكن إنقاذ رائع من خط مرمى عن طريق داني فيفيان مدافع بلباو بعد تسديدة قوية من مهاجم جيرونا.

وارتفع رصيد بلباو ليصل للنقطة 49 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 56 في وصافة الترتيب.

وازداد الفارق بين ريال مدريد المتصدر وجيرونا بعد التعادل مع رايو فايكانو الأحد الماضي.

وكذلك قلص برشلونة الفارق صاحب المركز الثالث مع جيرونا بعد الفوز على سيلتا فيجو السبت الماضي.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني جيرونا برينجير
نرشح لكم
مستغلا لشرط في عقده.. سكاي: بايرن يدرس تعيين ألونسو خلفا لـ توخيل انتهت الدوري الإسباني - أتليتك بلباو (3)-(2) جيرونا بيلد تكشف موقف إدارة بايرن من تعيين فليك آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند شراء خوسيلو جوارديولا يعلق على تقارير مفاوضات مانشستر سيتي مع مبابي ماركا: داني ألفيش يخطط للهرب من السجن في إسبانيا والذهاب إلى البرازيل قبل موقعة برشلونة.. تقرير: نابولي يدرس بجدية إقالة ماتزاري تليجراف: ضربة أخرى لـ ليفربول.. جوتا يغيب لمدة شهرين
أخر الأخبار
غالي عبر قناة الزمالك: زيارة الأهلي للقلعة البيضاء تأخرت كثيرا.. ويجب نفعل مثلما قال الخطيب ولبيب 3 ساعة | الكرة المصرية
النتيجة لصالح ريال مدريد وبرشلونة.. جيرونا يخسر من بلباو في مباراة مجنونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري 3 ساعة | كرة طائرة
حاتم سكر: هذا ما حدث بيني وبين شحاتة.. وأرض الملعب لم تؤثر على مباراة الإسماعيلي والزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
ماذا قدم ثلاثي الزمالك الجديد في أول مباراة له ضد الإسماعيلي 3 ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية.. ثنائي الزمالك يسبق بعثة الفريق إلى الجزائر 4 ساعة | الكرة المصرية
مستغلا لشرط في عقده.. سكاي: بايرن يدرس تعيين ألونسو خلفا لـ توخيل 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة