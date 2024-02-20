النتيجة لصالح ريال مدريد وبرشلونة.. جيرونا يخسر من بلباو في مباراة مجنونة
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 00:10
كتب : FilGoal
خسر جيرونا من منافسه أتليتك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وسجل أهداف أتليتك بلباو كل من أليكس برينجير (2) وإنياكي ويليامز، بينما أحرز ثنائية جيرونا فيكتور تسيجانكوف وإيريك جارسيا.
وافتتح برينجيرالنتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية بعد حصوله على الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت شباك جيرونا.
أليكس بيرينجير يفتتح التسجيل لبيلباو مبكراً#الدوري_الإسباني #جيرونا_بيلباو pic.twitter.com/e9Sva7QpfH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2024
وسدد ويليامز كرة أرضية ارتطمت في القائم في الدقيقة 22.
وتعادل تسيجانكوف بعد عرضية أرضية وضعته أمام المرمى الخالي ليسجل في الدقيقة 47.
وضرب برينجير مرة أخرى في الدقيقة 56 بعد خطأ من مدافع جيرونا ليخسرها وتلعب الكرة عرضية أرضية سددها برينجير مباشرة مسجلا الهدف الثاني.
وأحرز ويليامز الهدف الثالث بعد كرة هوائية وضعته في موقف انفراد بالمرمى في الدقيقة 60.
وتمكن جارسيا من تسجيل الهدف الثاني بعد رأسية نتيجة عرضية من ركلة ثابتة في الدقيقة 74.
إريك غارسيا يقلص الفارق أمام بيلباو
#الدوري_الإسباني #جيرونا_بيلباو pic.twitter.com/NtsTCkHqzo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2024
وكاد أن يتعادل جيرونا في الدقيقة 94 لكن إنقاذ رائع من خط مرمى عن طريق داني فيفيان مدافع بلباو بعد تسديدة قوية من مهاجم جيرونا.
داني فيفيان يحرم جيرونا من هدف محقق#الدوري_الإسباني #جيرونا_بيلباو pic.twitter.com/ZlF1ooUhEG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2024
وارتفع رصيد بلباو ليصل للنقطة 49 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 56 في وصافة الترتيب.
وازداد الفارق بين ريال مدريد المتصدر وجيرونا بعد التعادل مع رايو فايكانو الأحد الماضي.
وكذلك قلص برشلونة الفارق صاحب المركز الثالث مع جيرونا بعد الفوز على سيلتا فيجو السبت الماضي.