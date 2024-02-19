كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

محمد مهدي - الزمالك كرة طائرة

حقق فريقا الزمالك والأهلي الفوز في أولى مباريات دور الثمانية من مسابقة الدوري المصري.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 على صالة اتحاد الشرطة.

وتنطلق منافسات المباراة الثانية يوم 21 فبراير الجاري، وفي حال التعادل بين الفرق يتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم 22 من الشهر نفسه.

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وتغلب الزمالك حامل اللقب على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة قوية ومتقاربة حتى حسم الأبيض.

أما الأهلي فنجح في التغلب على إيسترن كومباني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحقق سبورتنج فوزا صعبا على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بينما تغلب بتروجت على سموحة بثلاثة أشواط دون مقابل.

من ناحية أخرى كان قد قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجاري بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة في النهائي، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

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