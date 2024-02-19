حاتم سكر: هذا ما حدث بيني وبين شحاتة.. وأرض الملعب لم تؤثر على مباراة الإسماعيلي والزمالك

كشف حاتم سكر لاعب الإسماعيلي عن كواليس رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وانتقاله إلى الدراويش.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة نتيجة غائبة منذ 15 مباراة وهي التعادل، وكان آخر تعادل بين الفريقين في مايو 2017.

وقال حاتم سكر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الرحيل عن الزمالك كان أمر صعب بالنسبة لي لكن جمهور الإسماعيلي ساندني ومنحني دفعة قوية ووجدت حفاوة كبيرة في الاستقبال من قبل الجمهور والإدارة واللاعبين".

وأضاف "تربيت في الزمالك ولكني الآن في ناد كبير، والإسماعيلي يستحق مكانة أفضل".

وبسؤاله عن سوء أرضية ملعب الإسماعيلية وهل أثر على الأداء رد قائلا: "كل ملاعب مصر متشابهة وأرضية الملعب لم تكن عقبة بالنسبة للفريقين".

وأوضح "ما حدث بيني وبين محمد شحاتة مجرد توتر في الملعب فقط، هو صديقي وتربينا معا وسيكون إضافة قوية للزمالك".

وواصل "شيكابالا تحدث معي قبل المباراة وطالبني بالاجتهاد والظهور بمستوى مميز".

وأفصح "تلقيت عدة عروض قبل الرحيل من الزمالك لكني فضلت الإسماعيلي لأنه ناد جماهيري وأنا أحب أن أتواجد معه".

وأتم تصريحاته "محمد عبد الشافي أسطورة كبيرة لجمهور الزمالك وبالنسبة لي هو قدوة، أتمنى له الشفاء وهو لديه صبر وإيمان كبير جدا".