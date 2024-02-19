ماذا قدم ثلاثي الزمالك الجديد في أول مباراة له ضد الإسماعيلي

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك ضد الإسماعيلي

شارك ثلاثي من صفقات فريق الزمالك الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. في مباراة الإسماعيلي.

وتعادل الزمالك ضد الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

ولعب كل من عبد الله السعيد القادم من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش السابق، وناصر ماهر المنتقل من مودرن فيوتشر.

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وأتت أرقام عبد الله السعيد كالتالي:

لعب: 90 دقيقة

لمس الكرة: 65 مرة

تمريرات مفتاحية: 1

الكرات العرضية الصحيحة: 7 من 9

الفوز في الثنائيات الأرضية: 4 من 8

التسديدات: 0

بينما أرقام محمد شحاتة:

لعب: 35 دقيقة

لمس الكرة: 13 مرة

الفوز في الثنائيات الأرضية: 0 من 3

الفوز في الثنائيات الهوائية: 0 من 1

خسارة الكرة: 3 مرات

وعلى الجانب الآخر أرقام ناصر ماهر أتت على النحو التالي:

لعب: 17 دقيقة

لمس الكرة: 21 مرة

تمريرات مفتاحية: 2

عرضيات ناجحة: 1 من 2

تسديدات على المرمى: 0 من 1

الفوز في الثنائيات الأرضية: 3 من 3

الفوز في الثنائيات الهوائية: 1 من 2

وشهدت المباراة نتيجة غائبة منذ 15 مباراة وهي التعادل، وكان آخر تعادل بين الفريقين في مايو 2017.

ورفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر من تسع مباريات، بينما الإسماعيلي بنفس رصيد النقاط من 12 مباراة بالمركز الرابع عشر.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري عبد الله السعيد ناصر ماهر محمد شحاتة
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