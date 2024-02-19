قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية.. ثنائي الزمالك يسبق بعثة الفريق إلى الجزائر

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 22:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - البنك الأهلي - عبد الواحد السيد

يغادر القاهرة صباح غدا الثلاثاء كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك وسعد عابدين إداري الفريق متجهين إلى الجزائر.

ويسبق الثنائي بعثة الزمالك إلى الجزائر لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل وصلها يوم الخميس المقبل.

ويستعد الزمالك للسفر إلى الجزائر يوم الخميس، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي والمقرر لها الأحد 25 فبراير الجاري ضمن منافسات الكونفدرالية.

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ويحل الزمالك ضيفا على أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات بمدينة عنابة الجزائرية.

وحسم الزمالك بطاقة تأهله إلى ربع نهائي منافسات الكونفدرالية بغض النظر عن نتائج آخر جولتين.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 10 نقاط في أول أربع جولات وبفارق نقطة عن أبو سليم الليبي.

ويحتاج الفريق الليبي لنقطتين فقط من أجل حسم تأهله إلى ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تعادل أمام الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

الزمالك عبد الواحد السيد أبو سليم الليبي
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