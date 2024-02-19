مستغلا لشرط في عقده.. سكاي: بايرن يدرس تعيين ألونسو خلفا لـ توخيل

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا أن توخيل لم يقدم النتائج المطلوبة ومن المتوقع إقالته بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الشبكة أن إدارة النادي الألماني تفضل التعاقد مع ألونسو في الصيف المقبل بعد النتائج الرائعة التي يقدمها مع باير ليفركوزن.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية من قبل أن هناك بندا في عقد المدير الفني الإسباني يتيح له تدريب أي من الـ3 فرق الكبار التي لعب لها من قبل في نهاية الموسم ويفسخ العقد تلقائيا في حالة موافقته.

ولعب ألونسو لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وعادل ليفركوزن رقما قياسيا لبايرن ميونيخ بتحقيق سلسلة من عدم الخسارة تمدت إلى 32 مباراة في جميع البطولات، ويخص هذا الرقم الفرق الألمانية.

وفي حال عدم خسارة ليفركوزن في المباراة المقبلة ضد ماينز سيكسر رقم بايرن ميونيخ القياسي.

وحقق ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو الفوز في 28 مباراة وتعادل 4 مرات وسجل 95 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ويقدم الفريق البافاري نتائج سيئة في الفترة الماضية فخسر من بوخوم في الجولة الماضية من الدوري الألماني 3-2.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة ويبتعد عن بايرن ميونيخ الوصيف بفارق 8 نقاط.