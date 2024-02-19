مستغلا لشرط في عقده.. سكاي: بايرن يدرس تعيين ألونسو خلفا لـ توخيل

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 22:52

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا أن توخيل لم يقدم النتائج المطلوبة ومن المتوقع إقالته بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الشبكة أن إدارة النادي الألماني تفضل التعاقد مع ألونسو في الصيف المقبل بعد النتائج الرائعة التي يقدمها مع باير ليفركوزن.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية من قبل أن هناك بندا في عقد المدير الفني الإسباني يتيح له تدريب أي من الـ3 فرق الكبار التي لعب لها من قبل في نهاية الموسم ويفسخ العقد تلقائيا في حالة موافقته.

أخبار متعلقة:
محمد عودة: كنت أمنح اللاعبين التعليمات ضد فيوتشر مثل "الحضانة" بعد التتويج باللقب التاريخي.. إيمرس فاي يتولى قيادة كوت ديفوار بيلد تكشف موقف إدارة بايرن من تعيين فليك جوميز: بالنسبة لي لا يوجد لاعب قديم وصفقة جديدة في الزمالك

ولعب ألونسو لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وعادل ليفركوزن رقما قياسيا لبايرن ميونيخ بتحقيق سلسلة من عدم الخسارة تمدت إلى 32 مباراة في جميع البطولات، ويخص هذا الرقم الفرق الألمانية.

وفي حال عدم خسارة ليفركوزن في المباراة المقبلة ضد ماينز سيكسر رقم بايرن ميونيخ القياسي.

وحقق ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو الفوز في 28 مباراة وتعادل 4 مرات وسجل 95 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ويقدم الفريق البافاري نتائج سيئة في الفترة الماضية فخسر من بوخوم في الجولة الماضية من الدوري الألماني 3-2.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة ويبتعد عن بايرن ميونيخ الوصيف بفارق 8 نقاط.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني باير ليفركوزن توماس توخيل تشابي ألونسو
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - أتليتك بلباو (3)-(2) جيرونا.. إنقاذ راااائع بيلد تكشف موقف إدارة بايرن من تعيين فليك آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند شراء خوسيلو جوارديولا يعلق على تقارير مفاوضات مانشستر سيتي مع مبابي ماركا: داني ألفيش يخطط للهرب من السجن في إسبانيا والذهاب إلى البرازيل قبل موقعة برشلونة.. تقرير: نابولي يدرس بجدية إقالة ماتزاري تليجراف: ضربة أخرى لـ ليفربول.. جوتا يغيب لمدة شهرين بعد اقترابه من يونايتد.. رئيس نيوكاسل يؤكد رحيل مديره الرياضي
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري 12 دقيقة | كرة طائرة
حاتم سكر: هذا ما حدث بيني وبين شحاتة.. وأرض الملعب لم تؤثر على مباراة الإسماعيلي والزمالك 34 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قدم ثلاثي الزمالك الجديد في أول مباراة له ضد الإسماعيلي 35 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية.. ثنائي الزمالك يسبق بعثة الفريق إلى الجزائر ساعة | الكرة المصرية
مستغلا لشرط في عقده.. سكاي: بايرن يدرس تعيين ألونسو خلفا لـ توخيل ساعة | الكرة الأوروبية
محمد عودة: كنت أمنح اللاعبين التعليمات ضد فيوتشر مثل "الحضانة" ساعة | الكرة المصرية
بعد التتويج باللقب التاريخي.. إيمرس فاي يتولى قيادة كوت ديفوار ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة