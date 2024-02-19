محمد عودة: كنت أمنح اللاعبين التعليمات ضد فيوتشر مثل "الحضانة"

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

محمد عودة - الهلال الليبي

شدد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب على أن الإصابات تؤثر بالسلب على فريقه في مباريات الدوري.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة مودرن فيوتشر، والمقاولون العرب، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

ورفع فيوتشر رصيده لـ14 نقطة من 10 مباريات، في المركز الـ11 متساويا مع الجونة، وسيراميكا كليوباترا، والأهلي في عدد النقاط، فيما استمر المقاولون العرب في منطقة الخطر بجدول الدوري بعدما رفع رصيده لـ8 نقاط من 12 مباراة في المركز الـ16 أول المراكز الهابطة.

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وقال عودة بعد التعادل مع فيوتشر لقناة أون تايم سبورتس: "نلعب ضد فريق كبير ولديه حلول كثيرة ونحن نعاني من 10 إصابات معظمها من اللاعبين الأساسيين وبالتأكيد الفريق تأثر بسبب ذلك".

وأضاف "استطعنا الخروج بنقطة مهمة ورغم الأخطاء الفادحة في الشوط الأول إلا أننا استطعنا تداركها في الشوط الثاني والظهور بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته "في الشوط الأول لم ينفذ اللاعبون التعليمات المتفق عليها ولذلك ظللت أقول لهم التعليمات طوال الشوط الثاني وكأننا في حضانة حتى استطعنا التعادل".

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