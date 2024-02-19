بيلد تكشف موقف إدارة بايرن من تعيين فليك

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية موقف إدارة نادي بايرن ميونيخ من تعيين هانسي فليك المدير الفني السابق للفريق خلفا لتوماس توخيل المدرب الحالي.

ويقدم الفريق البافاري نتائج سيئة في الفترة الماضية فخسر من بوخوم في الجولة الماضية من الدوري الألماني 3-2.

وأفادت الصحيفة أن إدارة النادي الألماني لا ترى أن هانسي فليك الرجل المناسب حاليا لقيادة الفريق وتريد الاستمرار مع توخيل حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك لا يريد أن يقود فريقا في منتصف الموسم وبالتالي فالنادي والمدير الفني الألماني لا يريدان بعضهما البعض.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط.

وارتفع رصيد بوخوم للنقطة 25 في المركز الـ11.

وكانت الصحيفة ذاتها أكدت من قبل أن فليك عبجه بأن يصبح مدرب برشلونة المقبل، ولذلك يتعلم اللغة الإسبانية حاليا للتأقلم على الحياة في إسبانيا.

وحسب الصحيفة ففرصة تدريب فليك برشلونة حتى الآن تصل إلى 30%.

وأوضحت الصحيفة أن في عام 2021 كان هناك مكالمة فيديو بين خوان لابورتا رئيس برشلونة وفليك وحاول إقناعه بتدريب بلوجرانا لكن لم يحدث ذلك وتم التعاقد مع تشافي.

يذكر أن فليك كان المدير الفني لبايرن ميونيخ وقت الهزيمة الشهيرة لبرشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وحصل فليك على بطولة الدوري الألماني مرتين، ومرة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس ألمانيا.

وكان مساعدا ليواكيم لوف في منتخب ألمانيا عندما توج مانشافت ببطولة كأس العالم 2014.