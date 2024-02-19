جوميز: بالنسبة لي لا يوجد لاعب قديم وصفقة جديدة في الزمالك

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - المدير الفني لفريق الزمالك

شدد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك عن أن فريقه لا يوجد به لاعب قديم أو صفقة جديدة، والكل بالنسبة له سواء.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة نتيجة غائبة منذ 15 مباراة وهي التعادل، وكان آخر تعادل بين الفريقين في مايو 2017.

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وظهر البرتغالي جوزيه جوميز لأول مرة مع فريق الزمالك.

وقال جوميز عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "في بعض الأوقات الأداء كان جيد وصنعنا فرص بشكل جمالي ولكن في النهاية التعادل هو التعادل وخرجنا من المباراة بنقطة".

وأضاف "كنا نلعب خارج أرضنا ضد جمهور كبير لفريق الإسماعيلي ولكننا كنا نسمع أيضا صوت جمهور الزمالك في المدرجات ونحن على مقاعد البدلاء".

وأكمل "بالنسبة لي كل لاعبي الزمالك واحد، لا يوجد لاعب قديم وصفقة جديدة لأنني منذ اليوم الأول لي هنا ووجدت جميع اللاعبين".

وأتم تصريحاته "طريقة دفاع الفريق تحسنت والفترة المقبلة سوف أحتاج أن يبذل اللاعبين المزيد من الجهد".

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