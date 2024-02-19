مؤتمر جوميز: يجب أن يخلق الزمالك الكثير من الفرص.. وهذا سبب استبدال شحاتة

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

يرى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أن فريقه كان يجب أن يخلق المزيد من الفرص أمام الإسماعيلي من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة نتيجة غائبة منذ 15 مباراة وهي التعادل، وكان آخر تعادل بين الفريقين في مايو 2017.

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وظهر البرتغالي جوزيه جوميز لأول مرة مع فريق الزمالك.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا بطريقة مختلفة عن طريقة استعداد الفريق طوال الأسبوع الماضي، ونجحنا في العودة بالمستوى وخلق العديد من الفرص وكنا قريبين من التسجيل".

وأضاف "الإسماعيلي فريق شجاع وحارس مرماهم تصدى للعديد من الفرص الخطيرة".

وواصل "لم نقدم الأداء الذي كنا نريده من وجهة نظري، خلقنا 5 أو 6 فرص للتسجيل وكان الطبيعي أن نسجل الأهداف وهذا لم يحدث".

وأشار "يجب أن نخلق كل مباراة 15 أو 20 فرصة لتسجيل الأهداف والفوز وهذا الطبيعي لفريق كبير بحجم الزمالك".

وبسؤاله عن تغيير محمد شحاتة قال: "خروج محمد شحاتة مبكرا لم يكن بسبب الإنذار وهو لاعب صغير وموهوب، ولكن لنؤمن للفريق شكل أفضل بعد تعديل الخطة".

وشرح "من الطبيعي إجراء تبديلات وقتما نحتاج وليس في آخر دقيقة، وأعتقد أن الفريق تحسن مع نزول الجزيري كمهاجم وعودة أوباما كصانع لعب وعودة السعيد لوسط الملعب".

وأكد "إذا كانت جودة الملعب أفضل لكان الأداء أفضل فعلا، لكن لا أريد فتح باب الأعذار بهذه الطريقة لأن تلك العوامل على الجميع وحتى إذا كان الملعب غير جيدة فيجب أن نلعب ونخلق فرص أكثر".

وتابع "أشكر الجمهور على الحضور الكبير وسعيد بالأجواء وبهذا الجمهور رغم كوننا نلعب خارج أرضنا".

وبسؤاله عن مشاركة صبحي بدلا من عواد أتم تصريحاته قائلا: "الجيد في قائمتنا هو امتلاك العديد من اللاعبين في مراكز كثيرة وإذا بدأت بـ محمد صبحي، فهذا لا يعني إن محمد عواد غير جيد. كلاهما جيدين ولكل منهما أسلوب مختلف ولكن رأيت أن صبحي الأنسب لتلك المباراة، لكن إذا أراد الاستمرار كأساسي فعليه أن يجتهد أكثر أيضا".

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