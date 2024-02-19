نتيجة غائبة منذ 15 مباراة.. تعادل سلبي بين الإسماعيلي والزمالك في ظهور جوميز الأول

حسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة نتيجة غائبة منذ 15 مباراة وهي التعادل، وكان آخر تعادل بين الفريقين في مايو 2017.

وظهر البرتغالي جوزيه جوميز لأول مرة مع فريق الزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر من تسع مباريات، بينما الإسماعيلي بنفس رصيد النقاط من 12 مباراة بالمركز الرابع عشر.

التشكيل

أعلن جوزيه جوميز تشكيله الأول منذ قيادة الزمالك، وشهد تواجد الثنائي الجديد عبد الله السعيد ومحمد شحاتة.

كما اضطر جوميز للدفع بإبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي واستمرار غياب أحمد فتوح للإصابة.

كما بدأ محمد صبحي في حراسة المرمى بعد غياب عن آخر أربع مباريات خاضهم الأبيض في الدوري.

أما الإسماعيلي فشهد تشكيل إيهاب جلال الدفع بإيريك تراوري في مركز الهجوم.

عودة صبحي.. السعيد وشيكابالا أساسيان ونداي ظهير أيسر في تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي 🏹⚪📋#في_الدوري pic.twitter.com/pVmUSFizdt — FilGoal (@FilGoal) February 19, 2024

وصف المباراة

بدأ اللقاء بترقب من الجانبين دون اندفاع هجومي مع سيطرة نسبية للإسماعيلي في الربع ساعة الأولى.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الخامسة بسبب إصابة إبراهيما نداي في الأنف، قبل أن يستأنف اللقاء عقب علاجه.

وباغت عبد الرحمن مجدي دفاعات الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة 12 ولكن أعلى مرمى محمد صبحي.

وأهدر أحمد زيزو هدفا محققا في الدقيقة 13 بعد تمريرة بينية من شيكابالا، وأخطأ محمد نصر في تقديرها لتصل إلى زيزو الذي سددها في جسم أحمد عادل عبد المنعم وتابعها أوباما ولكن في دفاعات الدراويش.

وكاد شيكابالا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 17 ولكن في شباك الإسماعيلي الخارجية.

وحرمت عارضة مرمى الإسماعيلي، فريق الزمالك من افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 بتسديدة من يوسف أوباما ولكن تصدت لها العارضة.

وسقط نادر فرج مهاجم الإسماعيلي في منطقة جزاء الزمالك بالدقيقة 24 وسط مطالبات من لاعبي الدراويش باحتساب ركلة جزاء لكن أمر محمد عادل باستئناف اللعب.

واستمرت محاولات الزمالك بحثا عن التقدم بعد سيطرة تامة على الكرة عقب الربع ساعة الأولى.

وتعرض محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك لبطاقة صفراء في الدقيقة 27 بعد دفع حاتم سكر.

وأجرى البرتغالي جوزيه جوميز أولى تبديلاته في الدقيقة 35 بالدفع بسيف الدين الجزيري بدلا من محمد شحاتة.

وتواصلت سيطرة الزمالك على الكرة لكن دون جديد، وسقط سيف الجزيري في الدقيقة 48 بمنطقة جزاء الإسماعيلي مطالبا بركلة جزاء ولكن أمر محمد عادل باستئناف اللعب.

الشوط الثاني

بدأ الشوط بسيطرة الزمالك مع اعتماد الإسماعيلي على الهجمات المرتدة.

وسدد عبد الرحمن مجدي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 49 ولكن تصدى لها صبحي بسهولة.

وفي نفس الدقيقة سدد حاتم سكر ولكن تصدى صبحي مجددا.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 50 بسبب إصابة إبراهيما نداي الذي خرج محمولا على (نقالة) ودفع جوميز بمصطفى الزناري بدلا منه.

وتراجع الزمالك بعد التبديل بشكل ملحوظ، بينما تجرأ الدراويش هجوميا وأهدر تراوري رأسية بجوار مرمى صبحي.

وتقدم عمر الساعي من الجانب الأيسر للإسماعيلي ومرر إلى عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60 ولكن سددها أعلى العارضة.

ودفع جوميز بناصر ماهر في ظهوره الأول بقميص الزمالك بدلا من شيكابالا في الدقيقة 72.

ومن أول لمسة منح ناصر ماهر، سيف الجزيري تمريرة رائعة ولكن أهدرها المهاجم التونسي بتسديدة قوية أعلى المرمى.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الأخيرة مع اعتماد كل فريق على التسديدات البعيدة بحثا عن خطف نقاط المباراة.

وتألق أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 80 بعد التصدي لرأسية سيف الجزيري.

وفشل الفريقان في تسجيل الأهداف بالست دقائق المحتسبة بدلا من الضائع.

لأول مرة منذ 7 سنوات

حسم التعادل مواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات.

وكان التعادل الأخير بين الفريقين في الدوري بشهر مايو 2017 وانتهى أيضا بالتعادل السلبي.

وخلال تلك الفترة لعب الفريقان 15 مباراة بمختلف المسابقات ولم تشهد أي تعادل.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام الجونة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14.

بينما يواجه الزمالك فريق الداخلية.