آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند شراء خوسيلو

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد - خيتافي

قرر نادي ريال مدريد تفعيل أحقية بند شراء مهاجم الفريق خوسيلو.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن الملكي قرر الحفاظ على خوسيلو بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من إسبانيول مقابل نصف مليون يورو.

وحسب الصحيفة فالقرار قد اتخذ من ريال مدريد عمليا بتفعيل بند أحقية الشراء والذي يصل إلى مليون ونصف يورو بعد الأداء الجيد الذي قدمه حتى الآن والمرضي لكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

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وأشارت الصحيفة أيضا أن خوسيلو سيتم ضمه لقائمة منتخب إسبانيا للعب بطولة يورو 2024 المقبلة في ألمانيا.

ولعب خوسيلو 35 مباراة رفقة ريال مدريد خلال الموسم الجاري مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

ويحتل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما المركز الـ16 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ8 أهداف.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة ويبتعد عن جيرونا الوصيف بفارق 6 نقاط.

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