المصري يكشف 8 غيابات عن الفريق أمام بلدية المحلة

يغيب عن صفوف المصري 8 لاعبين خلال مباراة بلدية المحلة في الدوري.

ويلعب المصري ضد بلدية المحلة في الجولة 13 من الدوري، في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.

ويعد أبرز الغائبين عن صفوف المصري أمام بلدية المحلة الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن للإيقاف.

وجاءت قائمة غيابات المصري أمام البلدية كالآتي:

ميدو جابر – إيقاف

صلاح محسن – إيقاف

إسلام عطية – إصابة

حسن علي – إصابة

إيزي إيميكا – إصابة

محمد شحاتة – إصابة

محمد دبش – تأهيل

عبد الرحيم دغموم – تأهيل

ويحتل المصري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.