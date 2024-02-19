تجديد إعارة محمد ياسر من الأهلي لـ تبليتسه التشيكي

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

محمد ياسر - لاعب تبليتسه التشيكي

أعلن نادي تبليتسه التشيكي تجديد استعارة محمد ياسر من الأهلي للموسم التالي على التوالي.

محمد ياسر

النادي : تبليتسه

الأهلي

وكشف النادي التشيكي عن الاتفاق مع الأهلي على تمديد استعارة المهاجم الشاب لعام آخر.

ولعب محمد ياسر البالغ من العمر 20 عاما 25 مباراة بشكل أساسي مع فريقه سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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وقال ستيبان فاتشوشيك المدير الرياضي للنادي: "نحن سعداء أن محمد ياسر أصبح جزءا من فريقنا وأننا تمكنا من تجديد إعارته".

وانضم محمد ياسر لصفوف النادي التشيكي من الأهلي في عام 2022 حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الثاني للنادي. قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعد فترة.

الأهلي محمد ياسر نادي تبليتسه التشيكي
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