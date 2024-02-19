جوارديولا يعلق على تقارير مفاوضات مانشستر سيتي مع مبابي

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بسخرية على تقارير مفاوضات ناديه مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وأغلق مبابي صفحة تلقي أي عروض من ناديه من أجل إقناعه للبقاء والتراجع عن قراره.

وقال المدير الفني الإسباني في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بسخرية: "أعتقد أن مبابي جيد جدا ولديه مستقبل كبير".

وانتشرت أخبار أن مجموعة سيتي لكرة القدم قابلت ممثلي المهاجم الفرنسي للتفاوض معه بعد إخباره ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان بعدم تجديد عقده ورحيله نهاية الموسم الحالي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه برينتفورد الثلاثاء المقبل في الجولة 18 المؤجلة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعادل تشيلسي مع مضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

وحتى في حالة فوز مانشستر سيتي بالمباراة المؤجلة ضد برينتفورد لن يتخطى صدارة ليفربول.

ولم يحقق مانشستر سيتي سوى فوز وحيد أمام الأندية الستة الكبار هذا الموسم.

وكشف دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموس.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية "لا يوجد طريق بالنسبة للمهاجم الفرنسي للتراجع عن قراره".

وأضاف رومانو "لا يريد مبابي أن يتلقى أي عروض من نادي العاصمة الفرنسية للبقاء معه".

وأنهى رومانو "التواصل الرسمي بين باريس ومبابي سيحدث خلال الشهور المقبلة بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم الجاري".

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

تعليق رئيس الرابطة الإسبانية

وكان تيباس أكد أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وكشف تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.