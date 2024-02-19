ماركا: داني ألفيش يخطط للهرب من السجن في إسبانيا والذهاب إلى البرازيل

يخطط داني ألفيش نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق للهروب من السجن في إسبانيا والذهاب إلى بلاده.

وكشفت صحيفة ماركا عن مخطط داني ألفيش للهروب من السجن في إسبانيا على خلفية احتجازه هناك بسبب اتهامه في قضية اغتصاب.

ويحرم النظام القضائي في إسبانيا داني ألفيش من الحرية المؤقتة في مناسبات عديدة بسبب ارتفاع خطر الهروب إلى البرازيل وهو ما يمثل إطلاق سراحه من السجن.

وذلك لأن إسبانيا والبرازيل لا يوجد بينهما اتفاقية تسليم المجرمين.

قناة "فييستا" البرازيلية كشفت أن لاعب كرة قدم برازيلي سابق يدرس بجدية إمكانية اللجوء بشكل غير قانوني إلى موطنه الأصلي في حالة حصوله على إفراج مشروط في إسبانيا.

وأكدت المذيعة سيلفيا سلامو حصولها على شهادة مرافق ألفيس السابق في الزنزانة والذي أكد أنه أخبره أكثر من مرة أنه ينوي الهروب إلى البرازيل فور حصوله على إطلاق سراح مؤقت.

وكشفت المذيعة سيلفيا أنها ستفصح عن المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة عن خطة داني ألفيش للهروب.

ورفض نظام العدالة الإسباني طلب داني ألفيش بالإفراج غير المشروط عنه 3 مرات سابقة تحسبا لخطر هروبه إلى البرازيل.

فيما يؤكد شريكه السابق في الزنزانة أنه كشف مخطط داني ألفيش للهروب للمسؤولين في السجن.

ولا تزال عناصر الهروب إلى البرازيل متوفرة لدى داني ألفيش الذي يمتلك الشهرة الكبيرة والأموال أيضا في حالة تمت الموافقة على الإفراج المؤقت الذي طلبه دفاع نجم برشلونة السابق.

بينما أكد المدعي العام للقضية أن البرازيل ليس لديها اتفاق لتسليم المجرمين، والوضع الآن أصبح خطر بنسبة كبيرة بشأن إمكانية هروب داني ألفيش وهو على وشك الحكم ضده بالإدانة في قضية الإغتصاب.

ويواجه داني ألفيش لاعب برشلونة السابق احتمالية الحبس لتسع سنوات إن تم إثبات اتهامه بالاعتداء الجنسي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن الادعاء يضغط من أجل إصدار ذلك الحكم بحق اللاعب البرازيلي مع تعويض قدره 149 ألف يورو و10 سنوات من المراقبة.

وكانت محكمة برشلونة أعلمت ألفيش ببدء محاكمته بتهمة اغتصاب امرأة شابة في ملهى ليلي في برشلونة في شهر ديسمبر الماضي.

وأكدت المحكمة أن أقوال الضحية والشهود وكذلك الأدلة كافية لإرسال داني ألفيش إلى المحاكمة بتهمة جريمة الاعتداء الجنسي.

اتهمت السيدة لاعب برشلونة السابق بلمسها بشكل غير لائق دونا عن إرادتها في تلك الليلة بالملهى الليلي.

وأصدرت قاضية التحقيق في المحكمة رقم 15 لمدينة برشلونة، قرارا بدخول ألفيش الحبس الاحتياطي، دون وجود كفالة، مما يغلق الباب أمام خروجه ولو مؤقتًا.

واستجابت القاضية لطلب المدعي العام بإيداع ألفيش الحبس الاحتياطي دون كفالة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الطب الشرعي أثبت وجود السائل المنوي الخاص بألفيش داخل جسم المرأة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي.

بالإضافة إلى ذلك تم العثور على السائل المنوي الخاص بألفيش في أرضية دورات المياه في الملهى الليلي الذي وقعت فيه الجريمة المزعومة، كما تم العثور على سائل منوي على بعض ملابس الضحية.

يذكر أن ألفيش أعطى شهادات متضاربة بشأن تواجده في الملهى الليلي وهو ما يتعارض مع الأدلة التي جمعتها شرطة كتالونيا في برشلونة.

وذكرت محطة "TVE 3" الإسبانية آنذاك أن ألفيش اعترف أنه تواجد بالفعل في ذلك الملهى الليلي ليلة وقوع الاعتداء المزعوم، لكنه شدد أن حضوره هناك تم لفترة قصيرة من الزمن، ونفى الاعتداء جنسيًا على الضحية.

لكن ذلك يتعارض مع ما جمعته شرطة كتالونيا من أدلة تتعلق بتواجده في الملهى بعد مراجعة كاميرات المراقبة والحصول على شهادة عدد من الحاضرين في المكان.

ورفضت محكمة برشلونة الاستئناف في فبراير الماضي بخروج ألفيش بكفالة.

ألفيش (39 عامًا) لم يعد لاعب لأي ناد بعدما فسخ بوماس المكسيكي على خلفية الاتهامات.