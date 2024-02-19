قبل موقعة برشلونة.. تقرير: نابولي يدرس بجدية إقالة ماتزاري

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

والتر ماتزاري

يدرس نادي نابولي بجدية إقالة والتر ماتزاري المدير الفني للفريق قبل موقعة برشلونة.

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وحسب شبكة دازن إيطاليا فالحصة التدريبية التي عقدت اليوم ربما تكون الأخيرة للمدير الفني الإيطالي.

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وأفادت الشبكة أن نابولي يدرس التعاقد مع فرانشيسكو كالزونا مساعد ماوريتسيو ساري ولوتشيانو سباليتي السابق.

ويتولى كالزونا تدريب منتخب سلوفاكيا حاليا ولكن لا يوجد مانع للاتحاد السلوفاكي في ترك كالزونا يعمل لمدة 4 أشهر في نابولي ثم العودة مرة أخرى.

ويعمل ماريك هامشيك أسطورة نادي نابولي رفقة كالزونا في الجهاز الفني في سلوفاكيا، لكن حسب شبكة سكاي سبورتس فلن يتم اصطحابه للعمل في الفريق الجنوبي.

وعمل كالزونا مع ساري في بيروجيا وأليساندريا وسورينتو وإيمبولي ونابولي.

وشارك في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي فكان مساعدا لسباليتي.

وفاز ماتزاري في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر 8 مرات بإجمالي 17 لقاء قاد فيها نابولي.

برشلونة نابولي سباليتي ساري دوري أبطال أوروبا كالزونا
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