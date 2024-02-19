بعد اقترابه من يونايتد.. رئيس نيوكاسل يؤكد رحيل مديره الرياضي

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 18:31

كتب : FilGoal

دان أشوورث

أعلن دارين إيليس الرئيس التنفيذي لنيوكاسل رحيل دان أشوورث المدير الرياضي بشكل مؤكد عبرالموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وقال إيليس للموقع: "نشعر بخيبة أمل بطبيعة الحال لأن أشوورث اختار الرحيل، ولكن رحلتنا المثيرة لا تتوقف وستبدأ عملية تعيين مدير رياضي جديد على الفور".

وأتم "نشكر أشوورث على جهوده في نيوكاسل ونتمنى له ولعائلته التوفيق في المستقبل".

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وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد اتفق مع أشوورث ليكون المدير الرياضي للنادي والمحادثات عن التعويضات لنيوكاسل ستكون قريبة.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في الشبكة قد شدد أن أشوورث وافق على عرض الشياطين الحمر، لكن يونايتد مصمم على التفاوض مع نيوكاسل للاتفاق حول تعويض.

وتسعى شركة إنيوس المستحوذة لنسبة 25% من أسهم النادي لتغيير الهيكلة الإدارية للنادي وتطورها.

وكان جيسون ويلكوكس الذي عمل في مانشستر سيتي من قبل كان في قائمة المرشحين أيضا.

ولم يكن ويلكوكس الوحيد من سيتي الذي يترشح للعمل في يوناتيد، فتعاقد النادي منذ فترة مع عمر برادة الرئيس التنفيذي من مانشستر سيتي.

وجاء بيان الشياطين الحمر كالتالي:

يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعيين عمر برادة رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للنادي، في إطار تصميم النادي على وضع كرة القدم والأداء على أرض الملعب في قلب كل ما نقوم به.

ويأتي تعيين عمر كخطوة أولى في هذه العملية، باعتباره أحد المديرين التنفيذيين الأكثر خبرة في كرة القدم الأوروبية.

يتمتع عمر بخبرة كروية وتجارية كبيرة، مع سجل حافل من النجاحات القيادية ولديه شغف للمساعدة في التغيير داخل النادي.

وكان يشغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم في مجموعة سيتي لكرة القدم حيث يشرف على 11 ناديًا في خمس قارات، وقبل ذلك، كان يشغل مناصب عليا في برشلونة.

إن طموحنا المعلن هو إعادة تأسيس مانشستر يونايتد كنادي يحقق الألقاب. يسعدنا أن عمر سينضم إلينا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، حتى تتمكن جماهير يونايتد، مرة أخرى، من رؤية العلم الأحمر يرفرف عاليًا في قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، على حد تعبير السير مات باسبي.

سيتم تأكيد موعد بدء عمر لعمله في الوقت المناسب؛ وفي هذه الأثناء، سيستمر باتريك ستيوارت في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.

تعليق جوارديولا

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على انتقال برادة إلى يونايتد قائلا من قبل في مؤتمر صحفي: "تهانينا ليونايتد في حالة الاعتقاد بأن كل شيء سيتغير معه، لكن لا أعرف هل ذلك سيحدث أم لا".

وتابع "برادة شخص لطيف ورائع ومحترف بطريقة لا تصدق وأتمنى له الأفضل".

وواصل "رأيته قبل رحيله وعانقنا بعضنا البعض ومن أعماقي تمنيت له الأفضل، لكن لا أعرف إن كان كل شيء سيسير جيدا معه".

واختتم "إذا نجح في عمله فيجب عليهم في يونايتد بناء مدرج له في المستقبل".

نيوكاسل الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد دان أشوورث
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