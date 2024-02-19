بعد اقترابه من يونايتد.. رئيس نيوكاسل يؤكد رحيل مديره الرياضي

أعلن دارين إيليس الرئيس التنفيذي لنيوكاسل رحيل دان أشوورث المدير الرياضي بشكل مؤكد عبرالموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وقال إيليس للموقع: "نشعر بخيبة أمل بطبيعة الحال لأن أشوورث اختار الرحيل، ولكن رحلتنا المثيرة لا تتوقف وستبدأ عملية تعيين مدير رياضي جديد على الفور".

وأتم "نشكر أشوورث على جهوده في نيوكاسل ونتمنى له ولعائلته التوفيق في المستقبل".

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد اتفق مع أشوورث ليكون المدير الرياضي للنادي والمحادثات عن التعويضات لنيوكاسل ستكون قريبة.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في الشبكة قد شدد أن أشوورث وافق على عرض الشياطين الحمر، لكن يونايتد مصمم على التفاوض مع نيوكاسل للاتفاق حول تعويض.

وتسعى شركة إنيوس المستحوذة لنسبة 25% من أسهم النادي لتغيير الهيكلة الإدارية للنادي وتطورها.

وكان جيسون ويلكوكس الذي عمل في مانشستر سيتي من قبل كان في قائمة المرشحين أيضا.

ولم يكن ويلكوكس الوحيد من سيتي الذي يترشح للعمل في يوناتيد، فتعاقد النادي منذ فترة مع عمر برادة الرئيس التنفيذي من مانشستر سيتي.

وجاء بيان الشياطين الحمر كالتالي: