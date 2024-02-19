عامر يُنقذ المقاولون ويهديه نقطة أمام فيوتشر بالدوري

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 18:15

كتب : محمد مصطفى

مباراة فيوتشر والمقاولون

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة مودرن فيوتشر، والمقاولون العرب، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

ورفع فيوتشر رصيده لـ14 نقطة من 10 مباريات، في المركز الـ11 متساويا مع الجونة، وسيراميكا كليوباترا، والأهلي في عدد النقاط، فيما استمر المقاولون العرب في منطقة الخطر بجدول الدوري بعدما رفع رصيده لـ8 نقاط من 12 مباراة في المركز الـ16 أول المراكز الهابطة.

تقدم علي زعزع لاعب فيوتشر في الدقيقة 12 بعد ركنية نفذها جوناثان نجويم.

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كاد فيوتشر أن يسجل هدفا جديدا من محاولتين، الأولى في الدقيقة 28 بعد انطلاق أحمد عاطف بالكرة لينفرد بالمرمى ولكن نجح عامر عامر في إنقاذ مرماه.

وعاد عاطف من جديد في الدقيقة 32، ليسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وسجل المقاولون التعادل في الدقيقة 33 عن طريق محمد سالم بعد تمريرة من محمد مجلي وضعت مهاجم المقاولون أمام مرمى جنش.

وعاد فيوتشر للتقدم من جديد في الدقيقة 36، بعد عرضية أرضية جديدة من جوناثان حوّلها أحمد عاطف في شباك المقاولون، ليؤكد الحكم صحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

تقدم أصحاب الأرض لم يستمر طويلا، بعدما نجح المقاولون في الحصول على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد لمس الكرة ليد محمد ربيعه، سددها جوزيف أوشايا في الدقيقة 45+9، في شباك فيوتشر.

هدأت المباراة في الشوط الثاني، دون خطورة حقيقية على المرميين، حتى الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع، حيث نجح عامر عامر في الحفاظ على شباك المقاولون ليتصدى لانفراد لمحمد فاروق على حدود منطقة الـ6 ياردات، لتنتهي المباراة بالتعادل بالإيجابي بهدفين لكل فريق.

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