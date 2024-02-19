تشكيل الإسماعيلي - حاتم سكر أساسي وتراوري في الهجوم أمام الزمالك

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 18:13

كتب : FilGoal

احتفال نادر فرج بهدف الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا

يبدأ حاتم سكر أساسيا في تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.

ويقود إيريك تراوري الوافد الجديد قيادة الإسماعيلي أمام الزمالك.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: عصام صبحي - محمد دسوقي - محمد نصر - حاتم سكر.

الوسط: محمد عمار - عمر الساعي - محمد بيومي.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - نادر فرج - إيريك تراوري.

دكة البدلاء:

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: حمدي النقاز

الوسط: عبد الله حسن - محمد زيدان - علي الملواني - عبد الكريم مصطفى - هشام محمد - محمد عبد السميع.

الهجوم: عبد الرحمن الدح.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 8 مباريات خاضهم الفريق.

بينما الإسماعيلي جمع 11 نقطة في 11 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

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