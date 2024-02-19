تشكيل الإسماعيلي - حاتم سكر أساسي وتراوري في الهجوم أمام الزمالك

التشكيل - عمرو السيسي أساسي لأول مرة مع فيوتشر.. وعيفية يقود هجوم المقاولون

الخطيب: العلاقات الطيبة بين الأهلي والزمالك تعود لأكثر من 100 عام.. وكلمة لجماهير الكرة المصرية