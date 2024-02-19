كريستال بالاس يقبل استقالة هودسون.. ومدرب مرموش السابق الأقرب لخلافته

أعلن نادي كريستال بالاس قبول استقالة مدربه روي هودسون ليتمكن الفريق من المضي قدما في خططه للمدرب الجديد.

ونشر موقع النادي الرسمي تصريحات هودسون إذ قال: "هذا النادي مميز للغاية ويعني الكثير بالنسبة لي".

وأضاف "لعب النادي دورا كبيرا في حياتي الكروية، لقد استمتعت تماما بوقتي هنا على مدار ستة مواسم، وأتاح لي الفرصة للعمل مع لاعبين وطاقم فني من الطراز الأول للقيام بما أحبه كل يوم".

وشدد "أنا أفهم أنه في ظل الظروف الأخيرة، قد يكون من الحكمة في هذا الوقت أن يخطط النادي للمستقبل".

وأتم "بالتالي اتخذت قرارا بالتنحي حتى يتمكن النادي من المضي قدما في خططه للمدرب الجديد، على النحو المنشود".

وعلى الجانب الآخر أفادت شبكة سكاي سبورتس أن أوليفير جلاسنر المدير الفني السابق للدولي المصري عمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت هو الأقرب لخلافة هودسون في كريستال بالاس.

وأكدت الشبكة أن جلاسنر بالفعل وقع على عقده وسيقود الفريق في أول حصة تدريبية يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الغنجليزي برصيد 24 مباراة.