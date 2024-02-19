تشكيل الزمالك – عودة صبحي.. السعيد وشيكابالا أساسيان ضد الإسماعيلي ونداي ظهير أيسر

يلعب عبد الله السعيد أولى مبارياته الرسمية بقميص نادي الزمالك عند مواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري، فيما يعود محمد صبحي لحراسة المرمى.

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك، أول تشكيل رسمي له مع الفريق ضد الإسماعيلي.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 13.

ويبدأ الثنائي الوافد حديثا للزمالك، عبد الله السعيد ومحمد شحاتة في التشكيل الأساسي لأول مرة.

من جهة أخرى، يلعب إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي واستمرار غياب أحمد فتوح.

ويعود محمد صبحي لحراسة مرمى بعد غياب أربع مباريات في الدوري على حساب محمد عواد.

وأخيرا، يبدأ يوسف إبراهيم "أوباما" كمهاجم صريح بدلا من سيف الدين الجزيري، فيما يبدأ حمزة المثلوثي كقلب دفاع بعد إصابة محمود حمدي "الونش" بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - إبراهيما نداي.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة.

أمامهما: شيكابالا - عبد الله السعيد أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: يوسف أوباما.

عودة صبحي.. السعيد وشيكابالا أساسيان ونداي ظهير أيسر في تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي 🏹⚪📋#في_الدوري pic.twitter.com/pVmUSFizdt — FilGoal (@FilGoal) February 19, 2024

من جهة أخرى، يتواجد ترافيس موتيابا، وناصر ماهر، وسيف فاروق جعفر على دكة البدلاء لأول مرة منذ انضمامهم.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – مصطفى الزناري.

الوسط: سيد عبد الله - محمد أشرف "روقا" – سيف فاروق جعفر – ترافيس موتيابا – ناصر ماهر.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 8 مباريات خاضهم الفريق.

بينما الإسماعيلي جمع 11 نقطة في 11 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.