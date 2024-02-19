سكاي: تين هاج يستعد لفقد مساعده للدوري الأمريكي

يستعد إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لفقدان أحد مساعديه في الفترة المقبلة.

وحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فيهتم نادي مينيسوتا الأمريكي للتعاقد مع إيريك رامساي ليتولى مسؤولية تدريب الفريق بشكل حالي.

وأفادت الشبكة أن المحادثات مع رامساي تتقدم بشكل جيد وبذلك سيفقد تين هاج أحد مساعديه في الجهاز الفني.

ويبلغ رامساي من العمر 31 عاما وسيكون المدير الفني الأصغر في تاريخ الدوري الأمريكي في حال تدريبه فريق مينيسوتا.

وعمل رامساي كمساعد في فريق تشيلسي تحت 23 عاما من 2018 حتى 2019.

وانتقل إلى مانشستر يونايتد في 2021 ليكون في الجهاز الفني لكل من مايكل كاريك وأولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك وتين هاج حاليا.

ويعمل الويلزي في نفس التوقيت أيضا كمساعد لروبرت بيدج المدير الفني لمنتخب ويلز منذ مارس 2023.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

ويبتعد الشياطين الحمر عن أستون فيلا في المركز الرابع بفارق 5 نقاط المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.