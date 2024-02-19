الدرجة الثانية ب – رئيس الواسطى لـ في الجول: حصلنا على نقاط تليفونات بعد خطأ إداري

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 17:29

كتب : رضا السنباطي

فريق الواسطى

حصل فريق الواسطى على نقاط مباراة تليفونات بني سويف بالرغم من الهزيمة بسبب خطأ إداري في الجولة الـ12 من منافسات دوري الدرجة الثانية ب.

وقال جمال عويس رئيس نادي الواسطى لـFilGoal.com: "خسرنا مباراة تليفونات بني سويف 4-3، لكن منافسنا أشرك 3 لاعبين أجانب في نفس التوقيت".

وأتم "اللائحة تنص على مشاركة لاعبين فقط في نفس التوقيت، وقبل تقديم شكوى أرسل لنا اتحاد الكرة خطابا يفيد بحصولنا على نقاط المباراة".

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وارتفع رصيد الواسطى ليصل للنقطة الـ12 في المركز السادس.

وتم خصم 3 نقاط من تليفوانات بني سويف ليتراجع إلى المركز الثامن أي قبل الأخير بـ10 نقاط.

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وحجز الترسانة مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل على الأقل، وأصبح يمتلك فرصة للمنافسة على بطاقة التأهل الثالثة للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وضمن الشواكيش صدارة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني ب، بعد الفوز بنتيجة 4-0 على الواسطى.

وتقدم الترسانة بهدف محمد يوسف في الشوط الأول.

وأضاف حازم الشامي وضبش وإسلام فتحي 3 أهداف في الشوط الثاني.

وتصدر الترسانة المجموعة الثانية برصيد 33 نقطة بفارق 10 نقاط عن الفيوم قبل 3 مباريات على نهاية الدوري.

وحجز الترسانة تواجده في دوري المحترفين وسينتظر خوض لقاء فاصل مع أول المجموعة الأولى للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وفي حال فوز الترسانة في المباراة الفاصلة فسيتأهل للدورة الرباعية والتي ستقام بين ثالث مجموعة الصعود في دوري المحترفين وثلاث أندية من دوري القسم الثاني ب.

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