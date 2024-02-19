استعدادا لمواجهة ميدياما ..انتظام ثلاثي الأهلي المصاب في المران الجماعي

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

مران الأهلي

استأنف الأهلي مرانه اليومي صباح اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

أحمد نبيل كوكا

النادي : الأهلي

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد مواجهة شباب بلوزداد والعودة للجزائر.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران قبل أن يبدأ الفريق بتأدية فقرة بدنية.

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وشهد المران انتظام كل من بيرسي تاو وأحمد نبيل "كوكا" ووسام أبو علي بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

وكان أبو علي قد تعرض لإصابة عضلية، بينما أصيب كوكا بتزمق في أربطة الكاحل أثناء معسكر منتخب مصر قبل بطولة كأس أمم إفريقيا.

وعانى بيرسي تاو من إجهاد بعد نهاية مشاركته مع جنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا قبل أن يعود للتدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف خارج ملعبه.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط وأصبح بحاجة لتحقيق الفوز في أي مباراة من المباراتين المقبلتين لحسم تأهله بشكل رسمي، بينما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

بيرسي تاو أحمد نبيل كوكا وسام أبو علي
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