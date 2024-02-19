بعد غلق سوق الانتقالات.. زد يتعاقد مع أبيل يالو

أعلن نادي زد تعاقده مع اللاعب الإثيوبي أبيل يالو قادما من نادي سان جورج.

أبيل يبلغ من العمر 27 عاما وانضم لسان جورج في 2018 قادما من ديديبيت.

وشارك يالو في 4 مباريات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع سان جورج وخلالهم سجل هدف وحيد.

يالو سبق له المشاركة في 16 مباراة دولية بقميص منتخب إثيوبيا الأول.

وسجل يالو هدف وحيد بقميص إثيوبيا كانت بمرمى أوغندا عام 2021 في مباراة ودية.

زد كان قد تعادل في مباراته الأخيرة أمس الأحد مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

ويحتل زد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن إنبي صاحب الصدارة.