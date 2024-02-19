إصابة مهاجم فرانكفورت بالرباط الصليبي

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

ساشا كالايدزيتش - ولفرهامبتون

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت إصابة النمساوي ساشا كالادزيتش مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

في يناير الماضي، ضم نادي فرانكفورت اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفاد النادي في بيان: "يعاني ساشا كالادزيتش من تمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى".

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وأضاف البيان "سيغيب اللاعب عن الملاعب إلى أجل غير مسمى".

الإصابة بالرباط الصليبي هي الثالثة للبالغ من العمر 26 عاما خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأصيب كالادزيتش في الدقائق الأولى لمباراة الفريق ضد فرايبورج.

المباراة شهدت تألق زميله عمر مرموش الذي سجل هدفا وصنع 2 في تعادل فريقه المثير بنتيجة 3-3.

ورفع مرموش رصيده لـ 9 أهداف في الدوري الألماني متصدرا ترتيب هدافي فريقه، وهو الأفضل له تهديفيا في مسيرته بالدوري الألماني.

بشكل عام، سجل عمر 14 هدفا وصنع 5 في 28 مباراة مع فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل مرموش لفريقه في الدوري، بعد إحرازه لهدف في المباراة الماضية ضد بوخوم.

وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب إلقاء مقذوفات داخل الملعب للاحتجاج على دخول المستثمرين وأصحاب الأموال إلى كرة القدم الألمانية.

وارتفع رصيد فرانكفورت للنقطة 33 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، وارتقى رصيد فرايبورج للنقطة 29 في المركز الثامن.

يذكر أن ساشا لعب في الدوري الألماني بين عامي 2019 و2022 مع نادي شتوتجارت، وزامل مرموش من قبل، حين لعب المصري موسم 2021-2022 مع الفريق.

وسجل كالادزيتش 24 هدفا وصنع 12 في 60 مباراة مع شتوتجارت.

ثم انتقل النمساوي الذي يبلغ طوله مترين إلى ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لإصابة خطيرة في أول ظهور له وغاب عن الملاعب لعدة أشهر.

احتفل كالايدزيتش بعودته في أغسطس 2023 وظل بلا إصابات منذ ذلك الحين.

قبل الانتقال إلى فرانكفورت، خاض اللاعب مع الذئاب في الموسم الحالي 13 مباراة ساهم فيها بثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

وشارك ساشا مع فرانكفورت في 6 مباريات، وسجل هدفا وحيدا.

إينتراخت فرانكفورت ساشا كالادزيتش
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