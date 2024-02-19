منتخب مصر ينهي كأس العالم الشاطئية بفوز تاريخي على أمريكا

حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على أمريكا بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية بنتيجة 5-4.

المباراة كانت ختام لدور المجموعات للبطولة التي تقام في دبي.

الفوز كان تاريخيا لمنتخب مصر كونه الأول للفراعنة وخلال المشاركة الأولى التاريخية.

ورغم الفوز إلا أن منتخب مصر قد خرج بشكل رسمي من البطولة بعد تأهل الإمارات وإيطاليا صاحبا المركز الأول والثاني لدور ربع النهائي.

تقدم حسام باولو بالهدف الأول لمنتخب مصر قبل أن يتعادل المنتخب الأمريكي.

وقبل نهاية الشوط الأول أعاد باولو التقدم لمصر من جديد.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب أمريكا من تسجيل ثلاثة أهداف ليحول تأخره لتقدم.

ونجح منتخب مصر في تقليص الفارق عن طريق باولو الذي أحرز هدفه الشخصي الثالث قبل أن يسجل أحمد الشحات هدف التعادل.

وفي الشوط الإضافي سجل الحسيني طه هدف الفوز لمصر ليحتفل اللاعبين بالهدف عن طريق الإشارة بعلامة النصر ورقص رقصة أصحاب الأرض كإشارة لدعم فلسطين.

وحصل حسام باولو على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأنهى منتخب مصر البطولة بالحصول على المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، بينما استمر منتخب أمريكا بدون رصيد من النقاط.