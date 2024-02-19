عموتة يعلن رحيله عن الأردن خلال 4 أشهر ويكشف الأسباب

أعلن المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، رحيله عن تدريب النشامى خلال 4 أشهر.

وقال عموتة في تصريحات للقناة الثانية المغربية: "لم أناقش أي عروض تلقيتها، لن أرحل الآن لأن عقدي مازال ساريا مع الأردن".

وبرر عموتة سبب قرار الرحيل: "لدي بعض الظروف العائلية الصعبة تستلزم تواجدي في المغرب وبالتالي سأرحل بعد 3 أو 4 شهور للعودة للمغرب".

ونجح المدير الفني للأردن في قيادة النشامى إلى المباراة النهائية لكأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ، قبل الخسارة أمام قطر بنتيجة 3-1.

يذكر أن تأهل الأردن إلى نهائي آسيا، يُعد إنجازًا تاريخيا، حيث لم يسبق للنشامى التأهل للدور ربع النهائي سوى مرتين نسختي 2004، و2011.

وتولى عموتة قيادة المنتخب الأردني في يونيو 2023، ويمتد تعاقده حتى عام 2026.

ونجح خلال مسيرته التدريبية في قيادة الوداد المغربي للفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 2017 كأول مدرب مغربي يحقق البطولة الإفريقية، وفاز بكأس الكونفدرالية مع الفتح الرباطي كأول بطولة إفريقية في تاريخ النادي، وكذلك قاد منتخب المغرب للفوز ببطولة إفريقيا للمحليين 2020.