التشكيل - عمرو السيسي أساسي لأول مرة مع فيوتشر.. وعيفية يقود هجوم المقاولون

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

فيوتشر

أعلن كل من تامر مصطفى مدرب مودرن فيوتشر ومحمد عودة مدرب المقاولون العرب تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مودرن فيوتشر مع المقاولون العرب على استاد القاهرة في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل مودرن فيوتشر تواجد عمرو السيسي لأول مرة منذ الانضمام للفريق قادما من الزمالك.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: باسم علي – محمد ربيعة – علي الفيل – جوناثان نيجويم.

الوسط: غنام محمد – عمرو السيسي – محمد صادق.

الهجوم: علي زعزع – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي.

ويلعب فراس عيفية في هجوم المقاولون العرب لأول مرة أيضا من الانضمام للفريق.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

الحارس: عامر عامر.

الدفاع: أحمد علاء – لؤي وائل – أحمد عبد العزيز.

الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد الشيمي – محمد مجلي – عبد الرحمن جبنة.

الهجوم: أمادو نياص – فراس عيفية – محمد سالم.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط.

مودرن فيوتشر المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
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