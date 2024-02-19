توماس مولر: أسبوع للنسيان

يتمنى توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أن ينسى فريقه الأسبوع الماضي الذي شهد تعرض البافاري لـ3 هزائم متتالية.

وتلقى بايرن الخسارة الثالثة على التوالي في أسبوع واحد، حين سقط أمام بوخوم في الدوري الألماني يوم الأحد.

وقال توماس مولر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أسبوع للنسيان. من الصعب العثور على الكلمات المناسبة لمشاعرنا".

وأضاف "نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود حتى لو بدا الأمر صعبًا في الوقت الحالي".

وخسر بايرن ميونيخ من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

وللمباراة الثانية على التوالي يحصل دايوت أوباميكانو على البطاقة الحمراء، فطرد ضد لاتسيو مباشرة في الدقيقة 67.

وحصل أوباميكانو في مباراة بوخوم على البطاقة الصفراء في الدقيقة 39 وحصل على الثانية في الدقيقة 76 وبالتالي طُرد.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط.

وارتفع رصيد بوخوم للنقطة 25 في المركز الـ11.

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