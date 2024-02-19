نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك تحت شعار "100 سنة كورة"

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة إطلاق شعار "100 سنة كورة" على اللقاء المنتظر بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية".

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.