جرويتسكا: كأننا في فيلم رعب لن ينتهي

يشعر ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميوينخ أن فريقه يعيش في فيلم رعب بسبب الخسائر الأخيرة التي تعرض لها.

وتلقى بايرن الخسارة الثالثة على التوالي في أسبوع واحد، حين سقط أمام بوخوم في الدوري الألماني يوم الأحد.

وقال جوريتسكا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يبدو الأمر وكأنه فيلم رعب لن ينتهي. كل شيء يسير ضدنا في الوقت الحالي، إنه شعور غريب للغاية".

وأضاف "ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية. كان هناك الكثير منها في الأسابيع الأخيرة".

وواصل الدولي الألماني "من الصعب العثور على تفسير لهذه النتيجة".

وأتم "بالطبع لن يكون من المفيد خسارة 3 مباريات متتالية لكن يجب ألا ندع ذلك يؤثر علينا".

وخسر بايرن ميونيخ من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

وللمباراة الثانية على التوالي يحصل دايوت أوباميكانو على البطاقة الحمراء، فطرد ضد لاتسيو مباشرة في الدقيقة 67.

وحصل أوباميكانو في مباراة بوخوم على البطاقة الصفراء في الدقيقة 39 وحصل على الثانية في الدقيقة 76 وبالتالي طُرد.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط.

وارتفع رصيد بوخوم للنقطة 25 في المركز الـ11.

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