لبيب: الزمالك يفتح صفحة جديدة مع الجميع.. وزيارة الأهلي ترسي مبادئ الروح الرياضية

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 13:36

كتب : إبراهيم رمضان

حسين لبيب ومحمود الخطيب - زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

شدد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على ضرورة فتح صفحة جديدة لناديه مع الجميع سواء كان وسائل الإعلام أو الأندية الأخرى.

وزار مجلس إدارة الأهلي نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين في بعد دعوة من مجلس إدارة الأبيض لإعادة العلاقات بين الناديين.

وألقى لبيب كلمة خلال الزيارة لجماهير الكرة المصرية للحثل على نبذ التعصب.

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وقال لبيب خلال إلقاء كلمته:" زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب".

وتابع " كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة".

وشدد "الزمالك والأهلي هما قطبي الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".

وواصل "نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

وأضاف "علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل في حالة جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه دون اتهامات لأي نادٍ أخر".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً: "أرحب بكل من تواجد من مسؤولي النادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي رحمة الله عليه".

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