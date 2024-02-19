الخطيب: العلاقات الطيبة بين الأهلي والزمالك تعود لأكثر من 100 عام.. وكلمة لجماهير الكرة المصرية

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 13:21

كتب : إبراهيم رمضان

زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى نادي الزمالك

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر لمجلس إدارة الزمالك على دعوة زيارة النادي الأبيض.

وزار مجلس إدارة الأهلي نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين في بعد دعوة من مجلس إدارة الأبيض لإعادة العلاقات بين الناديين.

وألقى الخطيب كلمة قبل نهاية الزيارة.

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وقال الخطيب خلال كلمته: " الزيارة تأجلت من قبل بسبب ظروف وفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ".

وواصل "علاقة الأهلي مع الزمالك طيبة جداً ولها جذور كبيرة، وكلها احترام متبادل، حتى ولو حدث في بعض الفترات أمور غير طبيعية وغير مألوفة، وعلاقة الناديين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ تاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100عام، وهي علاقة تمثل العنوان الرئيسي للكرة المصرية".

وتابع:" التاريخ الرياضي شاهد كبير على مواقف كثيرة للأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية، وكان هناك احترام متبادل بين الأجيال السابقة في الناديين، وهناك مناقشة شريفة في الملعب من أجل الفوز، ولكن المكسب الحقيقي أن نبحث أولاً عن مصلحة مصر، وأن ننبذ التعصب".

وأضاف "أدعو جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي، أن نضع مصلحة مصر في المقدمة وقبل كل شيء ".

واختتم الخطيب قائلا:" أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وندعوهم إلى زيارة الأهلي في وقت لاحق".

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