NBA - نتيجة تاريخية في مباراة كل النجوم

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 13:13

كتب : FilGoal

مباراة كل النجوم - NBA

شهدت مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة الأمريكي NBA نتيجة تاريخية بفوز فريق القسم الشرقي على فريق القسم الغربي بنتيجة 211-186.

النسخة الـ73 من مباراة كل النجوم شهدت لأول مرة منذ عام 1951 تخطي أي فريق لحاجز الـ200 نقطة

فريق الشرق كان بقيادة يانيس أنتيتوكومبو، بينما قاد ليبرون جيمس فريق الغرب.

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حصد داميان ليلارد نجم ميلووكي باكس ولاعب فريق الشرق جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسجل ليلارد 39 نقطة، بينهم 11 رمية ثلاثية.

وانتهى الربع الأول بتفوق فريق الشرق بنتيجة 53-47.

واستمر الفريق تقدمه في الربع الثاني، لينهي النصف الأول بنتيجة 51-42.

وتواصل تفوق فريق الشرق في الربع الثالث لينهيه بفارق 9 نقاط جديدة.

الربع الرابع انتهى بفارق نقطة وحيدة لفريق الشرق، الذي أنهى اللقاء بنتيجة 211-186.

NBA كل النجوم
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