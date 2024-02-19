NBA - نتيجة تاريخية في مباراة كل النجوم

شهدت مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة الأمريكي NBA نتيجة تاريخية بفوز فريق القسم الشرقي على فريق القسم الغربي بنتيجة 211-186.

النسخة الـ73 من مباراة كل النجوم شهدت لأول مرة منذ عام 1951 تخطي أي فريق لحاجز الـ200 نقطة

فريق الشرق كان بقيادة يانيس أنتيتوكومبو، بينما قاد ليبرون جيمس فريق الغرب.

حصد داميان ليلارد نجم ميلووكي باكس ولاعب فريق الشرق جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسجل ليلارد 39 نقطة، بينهم 11 رمية ثلاثية.

وانتهى الربع الأول بتفوق فريق الشرق بنتيجة 53-47.

واستمر الفريق تقدمه في الربع الثاني، لينهي النصف الأول بنتيجة 51-42.

وتواصل تفوق فريق الشرق في الربع الثالث لينهيه بفارق 9 نقاط جديدة.

الربع الرابع انتهى بفارق نقطة وحيدة لفريق الشرق، الذي أنهى اللقاء بنتيجة 211-186.