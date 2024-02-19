تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى الزمالك

زار مجلس إدارة الأهلي نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين في مقر الأبيض بميت عقبة.

الزيارة جاءت كتلبية لدعوة مجلس إدارة نادي الزمالك بعد توليه المسؤولية.

وحضر من مجلس إدارة الأهلي كل من محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة محمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام فالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين.

واستقبل هشام نصر نائب رئيس الزمالك مجلس إدارة الأهلي من البوابة قبل أن يستقبلهم حسين لبيب وباقي أعضاء مجلس الإدارة بمبنى تركي آل شيخ في النادي.

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لحظة وصول محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك.



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وفي بادرة طيبة ترك مجلس إدارة الزمالك مقعد خاوي مع وضوع إكليل من الزهور عليه في إشارة للراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

وألقى كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك كلمة لحث الجماهير على نبذ التعصب قبل أن تنتهي الزيارة

وتبادل رئيسا الناديان شعارا النادي مع نهاية الزيارة.

وتأتي الزيارة كبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام وعلى الأخص الأهلي والزمالك.